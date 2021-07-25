Rehine dehşeti! Öldürüp üzerine beton döktüler

Olayda iddiaya göre, Afganistan uyruklu beş arkadaş yurt dışına çıkmak için yabancı uyruklu bir başka kişiyle iletişime geçti. Bu kişi de beş arkadaşı yine yabancı uyruklu 2 kişiye yönlendirdi.
DHA'nın haberine göre, daha sonra beş arkadaş Pendik'te bulunan gecekonduya götürüldü, burada telefonları ve paraları alınan kişiler yaklaşık 5 ay boyunca gecekonduda rehin tutuldu.
Rehin tutulan kişilerden biri olan Raşid M.'nin ağabeyi Golboddin M. ile iletişime geçen kişiler 5 bin 600 Euro fidye karşılığı Hamid Y.,Ornid H., Mustafa R., Muhammed G.'yi serbest bıraktı. Raşid M.'yi ise ellerinde tutan fidyeciler işkence yaptıktan sonra öldürdükleri Raşid M.'yi evin bahçesine gömdü ve ardından kaçtı.
ARKADAŞLARI POLİSE İHBAR ETTİ
Raşid M.'nin arkadaşları polise giderek durumu anlattı. Polis ekipleri ev ve çevresinde inceleme yaptı ancak herhangi bir şeye rastlamadı.Ev sahibi Ekrem Karaaslan evin bahçesine baktığında beton dökülmüş olduğunu görünce polise giderek ihbarda bulundu.
Tekrar eve gelen polis ekipleri bahçede gösterilen noktada iş makinesiyle kazı yaptı. Yapılan kazıda Raşid M.' nin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yaşanan olayı anlatan ev sahibi Ekrem Karaaslan, "Bunlar bizim kiracıydı 4 kişi. Bunlar geldi kira istediler bende verdim. 5- 6 ay gariban görünüyorlardı, yardım ettik. 10- 12 gün var yani baktım sivil ekipler geziyor. Bu insanlar nerde dediler. Dedim burada oturuyorlar. Ondan sonra geldim baktım beton atmışlar. Bende betondan şüphelendim. Çamçeşme Karakolu’na gittim ifade verdim. Dedim burada bir şey mi var. Beton atmışlar ceset falan olmasın dedim. Ekip arkadaşlarda bana dediler, bir hafta bekleyin. Bakalım geliyorlar mı gelmiyorlar mı? Bir hafta 10 gündür kayıplar. Kimse gelip giden olmayınca biz burayı kazdık. Ekiple beraber kazdık ceset çıktı burada. Onları yakalamışlar. Bir kardeşi işkence çektirmişler. Ütüyle vücudunun hepsini yakmışlar. O kaçmış, bırakmamışlar. Yani burada değil dışarıda öldürmüşler, getirmişler. Gece burada gömmüşler. Başka yerde öldürmüşler. Artık haraç mı istemişler, para için mi öldürmüşler bilmiyorum" diye konuştu.
Polis ekiplerinin olayı gerçekleştirdiği düşünülen 2 yabancı uyruklu kişiyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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