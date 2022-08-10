Rehine alma olayı “yasak aşk” çıktı!

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay, 7 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah İçme (36), kayınbiraderi Sercan T.'nin (36) tavukçu dükkanına gitti. Pompalı tüfekle dükkana giren İçme, tartıştığı Sercan T. ile kardeşi Serkan T.'yi (25) bacaklarından vurdu.
İKİ KİŞİYİ VURUP KADINI REHİN ALDI
İHA'da yer alan habere göre daha sonra saldırgan, Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi (32) rehin aldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
ZANLI, POLİSE TESLİM OLDU
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uzun süre İçme'yi ikna etmeye çalıştı. Olay sırasında korkup, iş yerindeki buz dolabına saklanan Ahmet Hac Hamdo (15), polis ekiplerince kurtarıldı. Bir süre sonra elindeki pompalı tüfeği bırakan İçme, polise teslim oldu.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu sırada yaralı yakınları, İçme'ye saldırmak istedi. Gözaltına alınan İçme, emniyete götürüldü. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar ise taburcu edildi.
"BİR SÜREDİR İLİŞKİ YAŞIYORDUK"
Emniyette sorguya alınan İçme'nin, rehin aldığı Özge T. ile arasında yasak aşk yaşadığını öne sürerek ifadesinde, “Bir süredir ilişki yaşıyorduk. Duyulunca Özge'ye bir şey yapacaklarını düşündüm. Bu nedenle iş yerine gidip, Özge'yi rehin aldım” dedi. Özge T. ise bu iddiayı yalanlayarak, İçme'nin kendisine ilgisinin olduğunu iddia etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah İçme, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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