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Regl ağrısı nasıl geçer? Ne iyi gelir?

Kadınlarda regl döneminde oluşan sancılar, kişinin bünyesine göre şiddetinde farklılıklar gösterebilmektedir. Peki regl ağrısı nasıl geçer? Regl ağrısına iyi gelen uygulamalar nelerdir? Şiddetli regl ağrısında ne yapılmalı?

21.08.2020 - 07:51 | Güncelleme: ABONE OL
Regl ağrısı

Regl; kadınlarda belli dönemlerde yaşanan rahim iç yüzeyinde biriken dokuların kan ile birlikte vajinadan dışarı atılmasıdır. Bu dönemlerde oluşan sancılar kişinin bünyesine göre şiddetinde farklılıklar gösterebilmektedir. Sancı oluşumu bilinmeden her hangi bir müdahale edilmesi farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden öncelikli olarak bir doktora görünerek sancıların neden kaynaklandığını netleştirmek gerekmektedir.

Doktor muayenesinden sonra ağrılar iltihaplı bir durumda yada farklı bir sağlık probleminden kaynaklanmıyorsa; öneriye göre ağrı kesici ilaçlar kullanılabilmektedir. Fakat adet döneminde ağrı kesici ilaçlar azalma yaratabileceği için çok fazla tavsiye edilmemektedir. Bunun yerine doğal yöntemler ile geçirilmesi sağlanmaktadır.

Adet sancınızın geçmesi için uygulayabileceğiniz yöntemler;

  • Sıcak banyo yapılması,
  • Ağrıyan bölgenin yakınına sıcak su torbası konması,
  • Ayakların sıcak tutulması,
  • Adet öncesi ve adet sırasında üşütülmemesi,
  • Ağrıyan bölgenin alt kısmına ritmik şekilde masaj yapılması,
  • Adet sancısı dışında baş ağrısı ve şişlik görülüyorsa; dönemden bir hafta önce tuz tüketiminin kesilmesi,
  • İdrar söktürücü besinler tüketilmesi ve oluşan ödemin atılmasının sağlanması,
  • Kafein içeren ve gazlı içecekler tüketilmemesi,
  • Uykunun düzenli olması,
  • Adet döneminde balık, et, baklagil ve yeşil yapraklı sebzeler tüketilmesi,
  • Adet döneminde cinsel ilişkiye girilmemesi,
  • Hafif egzersizler yapılması ağrılarınızın geçmesini veya hafiflemesini sağlayacaktır.

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