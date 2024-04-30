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        Haberler Yaşam Reflü yaşayanlar için doğal çözüm: Tüketebileceğiniz 8 besinle mide yanmasını azaltın!

        Reflü yaşayanlar için doğal çözüm: Tüketebileceğiniz 8 besinle mide yanmasını azaltın!

        Mide yanması, birçok insanın yaşadığı bir rahatsızlıktır. Özellikle asidik turunçgiller ve yüksek yağlı yemekler bu durumu yaşamanıza sebep olabilir. Ancak bazı besinleri tüketerek mide yanmasının semptomlarını hafifletebilirsiniz. Peki, hangi gıdaları tüketebilirsiniz? İşte, sizin için mide yanmasına iyi gelebilecek 8 gıda!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 10:00 Güncelleme: 29.04.2024 - 20:14
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        • 1

          Mide yanması, genellikle yemek yedikten sonra göğsünüzde oluşan yanıcı bir ağrıdır. Bu durum, asit reflü yaşadığınızda meydana gelebilir ancak yediğiniz bazı yiyecekler mide yanması hafifletebilir. İşte, mide yanmasını engelleyen ve tükettiğinizde midenizi yakmayacak rahatlatan 8 besine dair detaylar...

        • 2

          1. SAKIZ

          Ölçülü miktarda sakız çiğnemek mide ekşimesi semptomlarını hafifletebilir. Sakız çiğnediğinizde ağzınızın ürettiği tükürüğü artırırsınız. Tükürük, midenizi boğazınıza bağlayan tüp olan yemek borunuzdaki mide asidine karşı çalışır.

        • 3

          2. SAĞLIKLI YAĞLAR

          Beslenme ve Diyetetik Akademisi’ne göre sağlıklı yağlar, mide ekşimesi semptomlarını azaltmanıza yardımcı olabilir. Yani avokado, zeytinyağı, mısır yağı, ay çekirdeği, ceviz, somon, uskumru ve alabalık tüketebilirsiniz.

        • 4

          3. BAL

          Oksidatif Tıp ve Hücresel Uzun Ömür dergisinde 2017 yılında yayınlanan araştırmaya göre bal yemek, mide astarınızın ve yemek borunuzun kaplanmasına yardımcı olur. Yani bu kaplama yiyecek ve meyve sularının yemek borunuza çıkmasını önleyerek mide yanmasını engelleyebilir.

        • 5

          4. AZ YAĞLI SÜT ÜRÜNLERİ

          Entegre Eczacılık Araştırma ve Uygulaması dergisinde 2018’de yapılan araştırmaya göre insanlar, az yağlı yemeklerle daha az mide yanması yaşayabilirler. Bu sebeple yağ alımını azaltmak için az yağlı süt ürünleri tercih edilebilir.

        • 6

          5. ASİTSİZ MEYVELER

          Turunçgiller asidik özelliğe sahip meyvelerdir ve midenin daha çok yanmasına sebep olabilirler. Bu yüzden onun yerine elma, muz, üzüm, kavun, karpuz ve armut gibi meyveleri tüketebilirsiniz.

        • 7

          6. KÜMES HAYVANLARI

          Beslenme ve Diyetetik Akademisi’ne göre mide yanması yaşıyorsanız tavuk, hindi veya balık gibi daha yağsız etleri yemeniz yararlı olabilir. Ancak yağ mideye dokunduğundan bu yemekleri pişirirken fırınlama, kızartma ve ızgara yöntemlerini kullanmak daha iyidir.

        • 8

          7. SEBZELER

          Sağlık Hizmeti dergisinde 2023’te yayınlanan araştırmada sebzelerin mide ekşimesi semptomlarını azaltmaya yardımcı olduğu bulundu. Yağ oranı ve asit oranı düşük olan bazı sebzeleri tercih edebilirsiniz, bunlar: Brokoli, karnabahar, lahana, ıspanak, havuç, zencefil, taze fasulye ve patatestir.

        • 9

          8. TAM TAHILLAR

          Tam tahıllı gıdalar iyi bir lif kaynağıdır ve lif, mide ekşimesi semptomlarını azaltmada hayati bir rol oynayabilir. Dünya Gastroenteroloji dergisinde 2018’de yayınlanan bir araştırmada lif açısından zengin gıdalar yiyen kişilerin daha iyi sindirime sahip olduğu ve mide yanması semptomlarını daha az yaşadığını bulundu.

        • 10

          Esmer pirinç, kuskus, yulaf ezmesi ve tam tahıllı ekmekler mideniz için daha iyi seçeneklerdir.

          Kaynak: Up to Date, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Integrated Pharmacy Research and Practice, Health, Academy of Nutrition and Dietetics, Healthcare, World Journal of Gastroenterology

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