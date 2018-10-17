20 yıldır aynı mahallede yaşıyor

17 EKİM 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Caner Aktan'ın haberine göre 20 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, doğup büyüdüğü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıkladı. Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimler için iddialı olduğunu söyleyen Erdoğan, seçimi kazanması halinde yapacağı projeleri Habertürk'e anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan isim benzerliğine de değinen Erdoğan, bu durumun kendisi için olumlu bir hava yaratabileceğini ifade ediyor.
20 YILDIR AYNI MAHALLEDE YAŞIYOR
Mahalle halkıyla iyi ilişkiler kurduğunu belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Beni mahallemde herkes sever. Gerek esnafımızla gerek komşularımızla aram çok iyidir. Bu mahallede doğup büyüdüm. Cumhurbaşkanımız gençlere bir fırsat verdi. Ben de bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Mahalleme muhtar olmak istiyorum. Sağ olsunlar ailem de bu kararımı destekledi" diye konuştu.
"SEÇİMLERDE ETKİSİNİ GÖRECEĞİM"
Türkiye'nin en genç muhtar adaylarından biri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Eğer seçilirsem mahallemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la aynı ismi taşıdığım için bana sempatiyle yaklaşanlar oluyor. Bu durumun seçimlerde de etkisini göstereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"KAZA YAPINCA POLİS ORTALIK KARIŞIR DİYE ADIMI ANONS ETMEDİ"
İsminin Recep Tayyip Erdoğan olmasından kaynaklı ilginç durumlarla da karşılaştığını ifade eden Erdoğan, "Geçen yıl ufak bir trafik kazası yapmıştım. Hastaneye sevk edilirken polis memuru adımı telsizden anons etmedi. Kendi şahsi cep telefonundan arayarak bilgi verdi. Niye böyle yaptığını sorduğum da ise bana 'Senin ismini anons edersem burada ortalık karışır, yanlış anlaşılmalara sebep olur' dedi. Almanya'ya gittiğimde de zorluk çekiyorum. Pasaport kontrolünde sürekli zorluk çıkartıyorlar" ifadelerini kullandı.
Baba Hüseyin Erdoğan ise seçimlerin demokratik bir yarış olduğunu ifade ederek oğluna başarılar diledi.
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