Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Recep İvedik 3 konusu ne? Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Recep İvedik 3 konusu ne? Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kimler?

Recep İvedik serisinin üçüncü filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar otururken, filmin yapımcılığını Faruk Aksoy üstlenmektedir. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Recep İvedik 3 filminin oyuncu kadrosu ve konusunu mercek altına aldı. İşte Recep İvedik 3 filmi hakkında tüm merak edilenler...

Giriş: 29.11.2022 - 18:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • Vizyona girdiği 2010 yılında sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başaran Recep İvedik 3 filmi, 22 hafta vizyonda kalmış ve toplam izleyici sayısı 3 milyon 325 bin 913 kişi olmuştur. Peki "Recep İvedik 3 konusu ne? Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kimler?" İşte Recep İvedik 3 filmi konusu ve oyuncuları...

  • RECEP İVEDİK 3 FİLMİ KONUSU

    Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik kendisini kötü hissetmekte ve son derece komik depresyon belirtileri göstermektedir. Her gece gördüğü bir kabus da sinirlerini iyice bozmuştur. Bu kabustan kurtulmaya çalışan Recep, mahallenin ev kadınlarından, en yakın dostu bakkal Salih'ten psikologlardan ve hatta cinci hocalardan medet umar ancak hiç birisi içindeki sıkıntıya çare bulamaz. Bu depresyon sıkıntı hali hiç geçmeyecekmiş gibi görünürken bir anda hayatına uzaktan akrabası olan genç bir kız, Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gitmekte ancak kalacak yer sıkıntısı çekmektedir ve bir gün Recep'in evinde yaşayacaktır.

     

    Recep ve Zeynep ilk başlarda pek iyi anlaşamasalar da günler geçtikçe birbilerine ısınırlar ve Zeynep de Recep'in iç sıkıntısını geçirmek için ona yardımcı olmaya, hayatına renk katmaya çalışır. İkisi beraber Recep'in bugüne kadar yaşamında hiç yer vermediği spor ve sosoyal aktivitiler yapmaya başlarlar. Bu bağlamda sabah koşusu yaparlar, karate kursuna katılırlar, dans dersleri alırlar, paintball oynarlar, tiyatroya giderler, seramik , aşçılık kurslarına katılırlar vs. Hatta bir günlüğüne Zeynep'in okuduğu üniversite de öğrenci bile olur Recep. Bütün bu serüven boyunca Recep gittiği her yerin altını üstüne getirir ve seyirciyi kahkahaya boğacak durumlar yaşanır. Ancak bunların hiçbiri Recep'in derdine çare olamaz. Ta ki Zeynep hayatında hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar.

  • RECEP İVEDİK 3 FİLMİ OYUNCULARI

     

    Oyuncu Rol  
    Şahan Gökbakar Recep İvedik  
    Zeynep Çamcı Zeynep  
    Sevim Yatlılar    
    Mehmet Yumurtacı Bakkal Salih  
    Volkan Cal Muhabir  
    Deniz Bozkurt    
    Murat Mahmutyazıcıoğlu Mahmut  
    Oktay Dener Ak Sakallı Dede  
    Vahdet Çakar Karete Hocası  
    Mehmet Önder Tiyatro Oyuncusu  
    Dilara Yüzer Maria  
    Aslı Nişancı Katrin  
    Turgut Tunçalp Paintball Hakemi  
    Fatma Edizer    
    Başar Doğusoy    
    Bekir Tosun Psikolog

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.