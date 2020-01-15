Recep Aktuğ kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sevenleri tarafından araştırılıyor. Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan hem sesi ile hem de rol aldığı dizi ve filmlerle adını yazdıran Recep Aktuğ 65 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Recep Aktuğ'un ölüm sebebi ne oldu?

RECEP AKTUĞ'UN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Oyuncu, şarkıcı ve şarkı yazarı Recep Aktuğ bir süredir KOAH hastalığıyla mücadele ediyordu. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan sanatçı dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

RECEP AKTUĞ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Recep Aktuğ, 13 Mayıs 1954'te İzmir'de dünyaya geldi.

İlk ve orta eğitimini İzmir'de tamamlayan Aktuğ, lisede Anadolu Pop tarzında müzik yapan "Gelenek" adlı bir müzik grubunda yer aldı, ilk profesyonel çalışmasını da bu grupla İzmir'de "Mogambo"da yaptı.

İstanbul Üniversitesi Şişli Siyasal Bilgiler Yüksek Okulunda okurken 1974'te "Grup Stüdyo" adlı bir gruba katıldı. Siyasal Bilgiler Bölümü'nde dört yıl okuduktan sonra TM Devlet Konservatuarına kaydoldu. Eğitimi süresince birçok farklı işte çalıştı.

- Kurduğu plak şirketinin ilk sanatçısı Sezen Aksu'ydu

Birkaç arkadaşı ile "Arı Yapım" adlı bir şirket kuran Recep Aktuğ'un şirketinin ilk sanatçısı Sezen Aksu oldu. İlk plak "Kaybolan Yıllar"ı "Disko Fasıl" takip etti. Recep Aktuğ, 1976'da Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu Kısa Dalga'yı kurdu.

Kısa Dalga, ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile Sheraton Oteli'nde yaptı. 1978'de "Antalya Altın Portakal Şarkı Yarışması"na iki beste ile katılan Aktuğ ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı.

Recep Aktuğ, 1979'da Cantekin ile Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldı. "Giden Gençliğe" ve "Canım" adlı şarkılarıyla 1981'de ilk 45'liğini çıkaran Aktuğ, 1983'te Buğra Uğur'un bestesi ile Eurovision Türkiye birincisi olarak Çetin Alp ile Almanya'da Türkiye'yi temsil etti.

Devlet Tiyatrolarında 1984'te Faik Ertener'in sahneye koyduğu çocuk oyunlarında besteci ve müzisyen olarak çalışan Aktuğ, Esen Müzik ile "Alışma Bana" ve "Siyah Gül" adlı iki müzik albümü çıkardı. 2009'da çıkan "Alışma Bana"dan sonra Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek albümünün her şarkıya ayrı klip çekilmiş DVD versiyonunu hazırladı ve dinleyicilerin beğenisine sundu.

Besteleri ve şarkı sözleri çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Aktuğ, "Kurtlar Vadisi" ve "Aşk-ı Memnu" gibi birçok dizide de rol aldı.

Toplam 15 film ve dizide rol alan Recep Aktuğ'un oynadığı dizilerden bazıları şöyle:

"Poyraz Karayel", "Ezel", "Küçük Kadınlar", "Aşk-ı Memnu", "Selena", "Doktorlar", "Kurtlar Vadisi".