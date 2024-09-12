Real Madrid, İspanya La Liga’nın beşinci haftasında Real Sociedad’a konuk olacak. 5. haftaya 8 puanla 2. sırada giren Ancelotti’nin öğrencileri, kötü gidişi durdurmak istiyor. İspanyol devi, rakibinin sahasından 3 puanla dönmenin hesabını yapıyor. Eflatun-beyazlılarda kritik mücadelesi öncesinde gözler A Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler’e çevrildi. Peki Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı? İşte, Real Sociedad-Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…