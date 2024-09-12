Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Real Sociedad-Real Madrid maçı hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya La Liga beşinci hafta maçında Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'te gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Sezona istediği gibi başlayamayan eflatun-beyazlılarda hedef, Real Sociedad deplasmanından üç puanla dönmek. İspanyol devi, ligde 8 puanla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Sociedad-Real Madrid maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar…
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Real Madrid, İspanya La Liga’nın beşinci haftasında Real Sociedad’a konuk olacak. 5. haftaya 8 puanla 2. sırada giren Ancelotti’nin öğrencileri, kötü gidişi durdurmak istiyor. İspanyol devi, rakibinin sahasından 3 puanla dönmenin hesabını yapıyor. Eflatun-beyazlılarda kritik mücadelesi öncesinde gözler A Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler’e çevrildi. Peki Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı? İşte, Real Sociedad-Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…
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REAL SOCİEDAD-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Sociedad-Real Madrid maçı, 14 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 22:00’de başlayacak ve Santiago Bernabeu’da oynanacak.
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REAL SOCİEDAD-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Sociedad-Real Madrid maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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REAL SOCİEDAD MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid’te Bellingham, Ceballos, Camavinga gibi oyuncuların sakatlığı devam ederken Arda Güler’in Real Sociedad karşısında ilk 11’de oynaması bekleniyor.
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İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU
1- Barcelona 12 puan
2- Real Madrid 8 puan
3- Atletico Madrid 8 puan
4 - Villarreal 8 puan
5 - Girona 7 puan
6-Alaves 7 puan
7- Osasuna 7 puan
8- Celta Vigo - 6 puan
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