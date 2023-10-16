Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İLANDIR
        Haberler İlandır Dünyanın En İyileri Realme’de

        Dünyanın En İyileri Realme'de

        Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, 11 Pro Serisi'ni dünyanın en iyileri Mete Gazoz ve Melissa Vargas'ın yer aldığı reklam filmi ile lansmanını gerçekleştirdi. realme, bu anlaşma ile kendi alanlarında fazla iyi olan genç sporcularla marka yaklaşımını destekleyecek.

        Kaynak
        İlandır
        Giriş: 16.10.2023 - 23:30 Güncelleme: 16.10.2023 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyanın En İyileri Realme'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, 11 Pro Serisi ile dünyanın en iyileri Mete Gazoz ve Melissa Vargas’ı bir araya getirdi. Kendi alanlarında fazla iyi olan genç sporcularla yaptığı bu iş birliği realme’nin “Fazla İyi” mottosunu tam anlamıyla destekliyor. Kendi alanlarında dünyanın en iyi sporcuları Vargas ve Gazoz, realme gibi başarıyı ve azmi mükemmel bir şekilde temsil ediyorlar. Teknolojinin hızı ve sporun gücü realme’de yan yana geliyor.

        Fazla iyi özellikler Realme’de

        realme 11 Pro+ dünyanın ilk 200MP OIS SuperZoom kamerasını sunuyor. realme 11 Pro Serisi yakınlaştırma kapasitesi ile devrim niteliğinde mobil fotoğrafçılık deneyimleri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda zengin tasarımı, uzun pil ömrü, devasa depolama alanıyla segmentinin en iyisi olma iddiası taşıyor.

        GUCCI'nin önceki baskı ve tekstil tasarımcısı Matteo Menotto tasarımı

        realme 11 Pro Serisi yalnızca akıllı telefon özellikleriyle değil aynı zamanda estetik tasarımıyla da adından söz ettiriyor. Gündoğumu Beji, Vaha Yeşili ve Astral Siyah olmak üzere toplam üç renk seçeneğiyle realme Design Studio tarafından GUCCI'nin önceki baskı ve tekstil tasarımcısı Matteo Menotto tarafından özel olarak tasarlandı. Bu üst düzey tasarım, telefona müthiş bir boyut kazandırdı.

        realme 11 Pro+ 5G, kamera ve tasarımın yanı sıra çok yönlü güçlü bir cihaz olmasıyla da öne çıkıyor; 100W SUPERVOOC şarjı ve 5000mAh bataryası ile 26 dakikada %100 tam dolum sağlıyor.

        Realme hakkında:

        Realme, en son teknolojileri daha erişilebilir hale getirerek akıllı telefon ve AIoT pazarında fark yaratan küresel bir tüketici teknolojisi şirketidir. realme, üstün özelliklere, kaliteye ve trend belirleyen tasarımlara sahip bir dizi akıllı telefon ve yaşam tarzı teknolojisi cihazını erişilebilir fiyatlarla tüketicilere sunmaktadır.

        Sky Li tarafından 2018 yılında kurulan ve "Dare to Leap" ruhuyla hareket eden realme, sadece beş yıl içinde dünya çapında 30 pazarda ilk 5 akıllı telefon oyuncusundan biri haline geldi. realme, Çin ve Güneydoğu Asya, Güney Asya, Avrupa, Rusya, Avustralya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika dahil olmak üzere dünya çapında 61 pazarda 160 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

        Marka ve ürünlerle ilgili daha detaylı bilgiye ise www.realme.com adresinden ulaşılabilir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sığınaklara koştular
        Sığınaklara koştular
        Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
        Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        "Türkiye'nin 1 numarasıyız"
        "Türkiye'nin 1 numarasıyız"
        80 ton saman balyası kül oldu
        80 ton saman balyası kül oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Millilerin başarısı İtalyan basınında!
        Millilerin başarısı İtalyan basınında!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Bitcoin'de ETF hareketliliği
        Bitcoin'de ETF hareketliliği
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Habertürk Anasayfa