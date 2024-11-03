Real Madrid, Vinicius Junior ile nikah tazeliyor! - Futbol Haberleri

Real Madrid, Vinicius Junior ile nikah tazeliyor! - Futbol Haberleri

Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior için harekete geçiyor.

Marca'da yer alan habere göre, İspanyol devi, Vinicius Junior'ın temsilcisiyle yeni sözleşme konusunda görüşme yapacak. Tarafların, önümüzdeki günlerde masaya oturacağı belirtildi.

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Suudi Arabistan ekipleriyle adı geçen Vinicius Junior'ın Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Bu sezon Real Madrid'de 15 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.