Real Madrid - Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geliyorlar. La Liga'da şampiyonluk yarışı veren Zinedine Zidane ve öğrencileri, geçen sezon son 16 turunda Ajax'a elenerek veda ettiği turnuvada bu kez çeyrek finale yükselmek istiyor. Premier Lig'de lider Liverpool'un 22 puan gerisine düşen ve UEFA tarafından gelecek iki sezon Avrupa'dan men edilen Manchester City ise bu sezon taraftarına Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hediye etmek istiyor.

REAL MADRID - MANCHESTER CITY

SAAT: 23.00

HAKEM: Daniele Orsato

STAT: Santiago Bernabeu

YAYIN: beIN SPORTS 1

HAZARD YOK!

Real Madrid'deki ilk sezonunda şansızlıklar yaşayan Hazard, Manchester City karşısında forma giyemeyecek. La Liga'nin 25. haftasındaki Levante maçında kaval kemiğinden sakatlanan Belçikalı yıldızın sezonu kapattığı açıklanmıştı. Hazard, 82 gün süren sakatlığının ardından geçen haftaki Celta Vigo maçında sahalara dönmüştü.

NASIL GELDİLER?

Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la birlikte A Grubu'nda yer alan Real Madrid, PSG ve Club Brugge'le mücadele etmiş ve 6 maçta 3 galibiyet 2 beraberlikle topladığı 11 puanla bir üst tura yükselmişti. Grup aşamasındaki ilk maçında PSG'ye deplasmanda 3-0 mağlup olan İspanyol temsilcisi, ikinci mücadelede ise Club Brugge karşısında zorlanmış ve 2-0 geriye düştükten sonra 2-2'lik beraberliği zor kurtarmıştı. Üçüncü maçında Galatasaray'ı Türk Telekom Stadı'nda 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Real Madrid, dördüncü maçta Galatasaray'ı 6-0 mağlup etti. İspanyol temsilcisi evindeki PSG maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılırken grubun son maçında Club Brugge'ü deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Atalanta, Shakhtar ve Dinamo Zagreb'le birlikte C Grubu'nda yer alan Manchester City ise 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak grubunu namağlup şekilde 14 puanla lider tamamladı. İlk maçında Shakhtar'ı deplasmanda 3-0, sonrasında evinde Dinamo Zagreb'i 2-0'la geçen İngiliz ekibi, üçüncü maçında Atalanta'yı evinde 5-1 mağlup etti. Dördüncü maçında Atalanta'yla deplasmanda 10 kişi kaldığı mücadelede 1-1 berabere kalan Pep Guardiola ve öğrencileri, beşinci karşılşamada Shakhtar'la 1-1 berabere kaldı. Gruptaki son maçında Dinamo Zagreb'e konuk olan Manchester City, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Opta'ya göre Manchester City, Real Madrid ile tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan dört resmi maçta galibiyet alamadı. Sahasında iki beraberlik alan İngiliz ekibi, dış sahadaki karşılaşmalardan mağlup ayrıldı.Real Madrid, İngiliz takımlarıyla eşleştiği son dört eleme turu mücadelesinde rakiplerini elemeyi başardı (2010/11'de Tottenham, 2012/13'te Manchester United, 2015/16'da Manchester City & 2017/18'de Liverpool).

Üst üste 23. sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sahaya çıkacak olan Real Madrid, turnuvada devam eden en uzun serinin sahibi.

İç sahada oynadığı son 22 Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında gol atan Real Madrid, buna rağmen son üç karşılaşmada galip gelemedi (1B 2M). İspanyol ekibinin turnuva tarihinde dört maçlık bir serisi bulunmuyor.

Üst üste yedinci kez Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına kalan Manchester City, son dört sezonun üçünde en az çeyrek final gördü.