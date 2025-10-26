Real Madrid El Clasico'da Barcelona'yı devirdi: Puan farkı 5'e çıktı!
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, sezonun ilk El Clasico'sunda ezeli rakibi Barcelona'yı konuk etti. Real Madrid maçı 2-1 kazandı ve zirvedeki puan farkını 5'e çıktı
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Bernabeu'da oynanan El Clasico'yu 2-1'lik skorla ev sahibi Real Madrid kazandı.
Real Madrid'de galibiyet golleri, Mbappe ve Bellingham kaydetti. Barcelona'nın tek sayısı Fermin Lopez'den geldi.
Barcelona'da Pedri 90+9. dakikada kırmızı kart gördü. Son bölümde iki taraf arasında gerginlik yaşandı.
ARDA GÜLER İLK 11 BAŞLADI
Arda Güler ilk 11'de başladığı maçta 66 dakika forma giydi. Milli oyuncunun ilk yarıda Mbappe'ye yaptığı asist VAR kontrolü sonrası golün iptal olmasıyla geçersiz oldu.
Arda sahayı terk ederken Real Madrid taraftarları tarafından alkışlarla uğurlandı.
ZİRVEDE FARK AÇILDI
Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Barcelona ise 22 puanda kaldı. Barcelona ligdeki son 3 maçının 2'sini kaybetti.
