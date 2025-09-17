Habertürk
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'de Alexander-Arnold şoku! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de Alexander-Arnold şoku!

        Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki Marsilya maçında sakatlanan sağ bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold'un sol bacak hamstringinde kas yaralanması teşhisi konulduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 18:35 Güncelleme: 17.09.2025 - 19:12
        Real Madrid'de Alexander-Arnold şoku!
        İspanyol devi Real Madrid'e sağ bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold'dan kötü haber geldi.

        Kulüpten yapılan resmi açıklamada, İngiliz futbolcunun sol bacak hamstringinde kas yaralanması teşhisi konulduğu belirtildi.

        2 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

        Yaşanan sakatlık sonrası Alexander-Arnold'un yaklaşık 2 ay boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        İngiliz yıldız, sadece lig maçlarını değil; aynı zamanda Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarının da önemli bir bölümünü kaçıracak.

