Real Madrid'den dev bağış!

İspanyol devi Real Madrid, ülkede yaşanan sel felaketinin mağdurları için 1 milyon Euro bağış yapacağını açıkladı.

Kulüp, desteğini mağdurlara yardım etmek için harekete geçen yardım kuruluşlarına iletecek. Felaketin ardından yapılacak olan bu yardım, bölgedeki toparlanma çabalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

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VALENCIA - REAL MADRID MAÇI İPTAL EDİLMİŞTİ

LaLiga resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; karşılaşma, Valencia şehrini derinden etkileyen del felaketi sebebiyle bu hafta sonunda oynanmayacak.