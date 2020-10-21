Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Real Madrid, sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk etti.

Koronavirüs nedeniyle 10 eksikle gelen konuk ekip mücadeleye hızlı başlarken, 29'da Tete, 33'te Varane (k.k.) ve 42'de Solomon ile 3-0 öne geçti.

İlk yarı böyle biterken ikinci yarıya Real Madrid etkili başladı. Ev sahibi, 54'te Modric ve 59'da Vinicius Junior ile skoru bir anda 3-2 yaptı.

Real Madrid'in 90+2'de Valverde ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle VAR incelemesinin ardından iptal edilirken Ukrayna ekibi, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

SALZBURG´DA KAZANAN YOK

Şampiyonlar Ligi A Grubu´ndaki diğer maçta ise Salzburg sahasında Lokomotiv Moskova´yı konuk etti. Rus ekibi 19´uncu dakikada Eder´in golüyle öne geçti. 45´inci dakikada sahneye çıkan Szoboszlai attığı golle eşitliği sağladı ve devre bu skorla sona erdi. 50´inci dakikada Junuzovic, attığı golle Salzburg´u 2-1 öne geçirse de maçta son sözü 75´inci dakikada attığı golle Lisakovich söyledi: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1´er puanla ayrıldı.