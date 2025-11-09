Rayo Vallecano: 0 - Real Madrid: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano'yla 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından lider Real Madrid haftayı 31 puanla tamamladı. Rayo Vallecano ise puanını 15'e çıkardı.
İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano'ya konuk oldu. Rayo Vallecano'nun ev sahipliğinde oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitti.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından lider Real Madrid puanını 31'e, Rayo Vallecano ise 15'e yükseltti.
İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Rayo Vallecano, Real Oviedo'ya konuk olacak. Real Madrid, Elche ile deplasmanda karşılaşacak.