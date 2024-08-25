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        Haberler Gündem Raylardan geçmek isterken trenin çarpmasıyla öldü - Güncel haberler

        Raylardan geçmek isterken trenin çarpmasıyla öldü

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos Tren Garında raylardan karşıya geçmeye çalışan Sabahattin Türkili'ye, kömür yüklü trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 01:17 Güncelleme: 25.08.2024 - 01:17
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        Raylardan geçerken trenin çarpmasıyla öldü
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        Olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Filyos Tren Garında meydana geldi.

        İddiaya göre, Sabahattin Türkili, gar içindeki raylardan karşıya geçmeye çalıştı. O esnada Karabük’ten Zonguldak istikametine seyreden kömür treni, Türkili’ye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Türkili, kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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