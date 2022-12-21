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Rasyonel sayılarda üslü ifadeler, örnekleri ve konu anlatımı: Rasyonel sayıların üssü nasıl alınır?

Payı ve paydasında üslü bir sayı olan kesirli sayılara rasyonel sayılarda üslü ifadeler adı verilmektedir. Rasyonel bir sayının kendisiyle çarpımı anlamına gelen rasyonel sayılarda üslü ifadeler; öğrenim hayatı boyunca öğrencilerin sıklıkla karşılaştıkları bir konu olarak dikkat çekmektedir? Peki, rasyonel sayılarda üslü ifadeler nasıl yazılırlar? Rasyonel sayıların üssü nasıl alınır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 21.12.2022 - 01:53 | Güncelleme: ABONE OL
Rasyonel Sayılarda Üslü İfadeler, Örnekleri ve Konu Anlatımı: Rasyonel Sayıların Üssü Nasıl Alınır?

Birçok örnek görselle de desteklediğimiz, rasyonel sayılarda üslü ifadeler konu anlatımına uygun olarak hazırladığımız yazımızı sizler için hazırladık. İşte, rasyonel sayılarda üslü ifadeler hakkında tüm detaylar…

Rasyonel Sayılarda Üslü İfadeler

a/b şeklinde gösterilen bir rasyonel sayının kuvveti o sayının kendisiyle olan çarpımını ifade eder ve bu kuvvet hem paya hem de paydaya aittir. Aşağıda vermiş olduğumuz görselde bu açıklamanın örneğini bulabilirsiniz.

Rasyonel Sayıların Üssü Nasıl Alınır?

Bilindiği gibi matematikte bir sayının kendisiyle olan çarpımının kısa yoldan gösterilmesine üslü sayılar; yapılan bu işleme de bir sayının üssünü alma adı verilmektedir. Peki, rasyonel sayıların üssü nasıl alınır? Aşağıda verdiğimiz örnek görselde bir rasyonel sayının kendisiyle olan çarpımını ve bu işlemin üslü ifade olarak gösterilmesini görebilirsiniz.

Rasyonel Sayılarda Negatif Üs

Bir rasyonel sayının üssü negatif olduğunda; kesirli olan sayının payı ile paydası yer değiştirir ve kuvvet işaret değiştirir. Aşağıdaki örnekte bu tanımın detaylarını bulabilirsiniz.

Rasyonel Sayının Kökü Nasıl Bulunur?

Kesirli bir sayının karekökü; payın karekökünün paydanın kareköküne bölünmesi ile bulunmaktadır. Aşağıda vermiş olduğumuz görselde yapılan bu işlemin formülünü bulabilirsiniz:

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