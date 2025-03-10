Rasyonel Sayılarda Bölme İşlemi, Örnekleri ve Konu Anlatımı: Rasyonel Sayılarda Bölme Nasıl Yapılır?

Tüm bunlarla birlikte insanların günlük hayatını kolaylaştırmaya da yarayan sayılar, farklı başlıklar altında kategorize edilmiştir. Bunlardan biri de rasyonel sayılar konusu… Dört işlemin yapılabildiği rasyonel sayılarda bölme konusunu merak edenler için işte rasyonel sayılarda bölme nasıl yapılır sorusunun cevabı…

Rasyonel Sayılarda Bölme

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Öncelikle rasyonel sayının ne demek olduğuna açıklık getirelim. Rasyonel sayılar iki tam sayının birbirine oranı ile meydana gelir. Tam sayı dediğimiz sayıyı parçalanmamış ya da bölünmemiş sayı gibi düşünebilirsiniz. Tam sayıyı parçalara ayırıp ve ayrılan parçalardan birkaçını aldığımızda bir rasyonel sayı oluşturmuş oluyoruz. Bu nedenle rasyonel sayıların bir diğer ismi de oranlı sayılar olarak geçiyor. Somut bir örnek verecek olursak bütün bir ekmeği 10 dilime böldüğümüzü ve bu 10 dilimden 4 dilimi aldığımızı düşünelim. Burada 10 ve 4 tam sayılardır ancak 10’ a bölerek 4 parçayı aldığımızda ortaya çıkan şey ise rasyonel sayıdır. Rasyonel sayı dendiğinde beraberinde irrasyonel sayı sıkça kullanılır. İrrasyonel sayı, rasyonel olmayan sayı demektir. Bu durumda bir tam sayı irrasyonel sayı olarak kabul edilir. Bu kavramları bilmek konuyu daha rahat anlamayı sağlar. Bu nedenle kısaca rasyonel sayının daha basit haline de değinmek gerekebilir. Matematik hayatımıza ilk girdiğinde bazı temel konular karşımıza çıkar ve bu temel konulardan biri de kesirler… Rasyonel sayılar için kesirlerin genişletilmiş hali demek mümkün. Rasyonel sayıları iyi kavrayabilmek için öncelikli olarak sağlam bir kesir bilgisine sahip olmak gerekir. Kesir dediğimiz şey, pay, payda ve kesir çizgisinden oluşur. Bir örnek verecek olursak eğer;

Kesir Çizgisi

Rasyonel sayıların tek kullanım şekli kesirli ifadeler değil. 65.9, 4/20 gibi ifadelerle birlikte bazı kareköklü sayılar da rasyonel sayıya girer. Ancak burada önemli olan nokta rasyonel sayılarla işlem yapabilmek… Rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler yapılabilir. Bu durumda az önce bahsettiğimiz gibi rasyonel sayılarda dört işlemi de gerçekleştirebiliyoruz. Bu işlemlerden biri de rasyonel sayılarda bölme işlemidir. Rasyonel sayılarda bölme nasıl yapılır sorusunun cevabını daha kolay kavrayabilmek için kesirlere değindik. O halde rasyonel sayılarda bölme nasıl yapılıyor konusuna birlikte bakalım.

Rasyonel Sayılarda Bölme Nasıl Yapılır? Rasyonel sayılarda eğer çoklu işlem ile karşı karşıya kalmışsak uymamız gereken bir işlem sırası bulunur. Bu işlem sırası önce üslü sayı sonra parantez içi şeklinde devam eder. Bu sıralama dört işlem içinde geçerlidir. Dört işlem içinde öncelik çarpma, bölme ve toplama, çıkarma olarak ilerler. Bu dört işlemi çözerken her birinin kendi içinde takip edilmesi gereken adımları var. Rasyonel sayılarda bölme ile karşı karşıya kalmışsak eğer bu durumda da işlemi yapabilmek için bazı kuralları uygulamamız gerekiyor. Rasyonel sayılarda bölmeyi kolay yapabilmek için rasyonel sayılarda çarpma konusunu da bilmek gerekiyor. Çünkü rasyonel sayılarda çarpma ve bölme birbirini destekleyen işlemler…Bunun için öncelikle kısaca rasyonel sayılarda çarpma nasıl yapılıyor diye bakalım. Rasyonel sayılarda çarpma iki şekilde yapılır. İlk işlem direkt yapılırken ikinci işlem sadeleştirme yoluyla gerçekleşir. Sadeleştirme olmadan yapılan direkt çarpma işleminde paylar birbiri, paydalar da bir biri ile çarpılır; Örnek: . = Gördüğünüz gibi önce paylar yani 2 ve 4 çarpılarak çıkan sonuç yine pay kısmına yazılır. Ardından paydalardaki 3 ve 5 çarpılarak sonuç payda kısmına eklenerek işlem tamamlanır. Örnek: . = ? Sadeleştirmek için 4 ve 2 ardından da 3 ve 9 rakamları sadeleşir. Sadeleşmiş şekli; . olur. Bu halde işlemin son hali ise; . = şeklinde sonuçlanır. Rasyonel sayılarda bölme nasıl yapılır sorusunun cevabı için öncelikle rasyonel sayılarda çarpma işleminin nasıl gerçekleştiğini gördük. Şimdi bu bilgilere de dayanarak rasyonel sayılarda bölme nasıl yapılır buna bakacağız. Rasyonel sayılarda bölme işlemi iki yöntem ile yapılır. İlk yöntem, ters çevirip çarpma yöntemi iken ikinci yol ise ortak payda algoritması ile ilgili. - Rasyonel sayılarla bölme işlemi yaparken ilk yol olan ters çevir çarp yöntemi; : = ? . = Görüldüğü gibi ilk rasyonel sayı olduğu gibi kaldı ancak ikinci rasyonel sayının payı ve paydası yer değiştirilerek ardından iki rasyonel sayı arasında çarpma işlemi yapılarak sonuca ulaşıldı.

- Rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken ikinci yol olan ortak payda algoritması yöntemi; - : = : = - Bu yöntemde de iki ayrı rasyonel sayının paydaları eşitlendikten sonra paylarının oranı yazılarak işlem tamamlanır. Rasyonel Sayılarda Bölme Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar; - Eğer tam sayılı kesir varsa bileşik kesre çevrilir.

- Tam sayı var ise paydasına 1 yazılarak tam sayı kesre çevrilir.

- Sadeleştirmeye gerek olan bir işlem ise sadeleştirme yapılır.

- Eğer işlemin içinde 0 varsa eğer 0 sayısını başka bir sayıya böldüğümüzde sonuç 0 olur. Burada önemli olan nokta başka herhangi bir sayıya bölünmesidir ancak 0 hariçtir.

- Bir sayının 0’ a bölümü ise tanımsız sayılır. Yani payda ve bölen sayı 0 olamaz.

- Bölme işleminde 1 sayısı var ise bilinmelidir ki 1 sayısının herhangi bir sayıya bölümünü yapmak, o sayının çarpma işlemine göre tersi olur. Yani; 1: = olur.

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