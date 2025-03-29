Raptors'tan üst üste 3. galibiyet!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, Charlotte Hornets'u 108-97 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
NBA'de 7 maç oynandı. Toronto Raptors, Scotiabank Arena'de konuk ettiği Charlotte Hornets'u mağlup etti.
Jakob Poeltl 24 sayı ve 12 ribaunt, Immanuel Quickley 19 sayı, Scottie Barnes ise 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Konuk takımda ise Mark Williams'ın 18 sayı, 12 ribaunt ve DaQuan Jeffries'in 15 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 133-122
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 108-97
Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 100-132
New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 95-111
Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 124-109
Milwaukee Bucks-New York Knicks: 107-116
Denver Nuggets-Utah Jazz: 129-93