'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, daha önce kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle 2024'ün Aralık ayında tutuklanmış ve 3 ay sonra tahliye olmuştu.

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Yaşananların ardından baba Gazi Arslan ve anne Arzu Girgin, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini aldı.

"VESAYETİ ALIRSAN HER GÜN BUNU YAŞARSIN"

Rapçi, bunun üzerine sosyal medya hesabından kan donduran bir paylaşımda bulundu. Ekin Can Arslan, babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladı. Bir de o anları; "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" diyerek paylaştı.