Rapçi MHD'ye cinayetten 12 yıl hapis cezası

5 Temmuz 2018'de Paris'te meydana gelen olayda 23 yaşındaki Loic K. adlı gence siyah lüks bir otomobil çarpmıştı. Ardından bir düzineye yakın kişi Loic K. adlı gence şiddet uygulayıp, bıçaklamıştı.



SUÇLARINI KABUL ETMEDİLER



Cumartesi günü görülen davada gerçek adı 'Mohamed Sylla' olan rapçi MHD'yle birlikte 5 kişi daha 10 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı, üç kişiyse beraat etti. Hüküm giyenlerin hiçbiri suçunu kabul etmezken, bu cezalara 10 gün içinde itiraz etme hakları var.