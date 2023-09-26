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        Haberler Dünyadan Rapçi MHD'ye cinayetten 12 yıl hapis cezası - Magazin haberleri

        Rapçi MHD'ye cinayetten 12 yıl hapis cezası

        MHD, genç bir erkeğin ölümüyle ilgili olarak 12 yıl hapis cezası aldı. Gerçek adı 'Mohamed Sylla' olan Fransız rapçi ise, "Baştan beri suçsuz olduğumu söyledim ve bunu söylemeye devam edeceğim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 09:22 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:22
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          5 Temmuz 2018'de Paris'te meydana gelen olayda 23 yaşındaki Loic K. adlı gence siyah lüks bir otomobil çarpmıştı. Ardından bir düzineye yakın kişi Loic K. adlı gence şiddet uygulayıp, bıçaklamıştı.

          SUÇLARINI KABUL ETMEDİLER

          Cumartesi günü görülen davada gerçek adı 'Mohamed Sylla' olan rapçi MHD'yle birlikte 5 kişi daha 10 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı, üç kişiyse beraat etti. Hüküm giyenlerin hiçbiri suçunu kabul etmezken, bu cezalara 10 gün içinde itiraz etme hakları var.

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          "SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

          MHD, ifadesinde, "Baştan beri suçsuz olduğumu söyledim ve bunu söylemeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

          MHD, olay sırasında Paris'in 10. Arrondissement bölgesinde olmadığını söylese de evinin camından olayı izleyen bir kişinin çektiği videoda otomobilin ünlü rapçiye ait olduğu görüldü.

        • 3

          Diğer tanıklar da MHD'yi bölgede gördüklerini ve onu saçıyla üstüne giydiği kıyafetten tanıdıklarını bildirdi.

          Bahsi geçen otomobil, cinayetin ertesi günü bir otoparkta yanmış halde bulundu. Savcılar, olayın rakip çeteler arasında süregelen kavganın sonucunda yaşandığını bildirdi.

        • 4

          2019'DA TUTUKLANMIŞTI

          Ayrıca MHD, 2019'da cinayetle suçlanarak tutuklanmıştı. Şimdi 29 yaşında olan rapçi, bir buçuk yıl hapis yattıktan sonra çıkıp, yeni bir albüm yayımlamıştı.

          Fotoğraflar: Reuters

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