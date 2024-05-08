Rapçi Drake'in evine silahlı saldırı

KENDRICK LAMAR İLE KAVGA HALİNDE

Olay, bir süredir Drake ile Kendrick Lamar arasında süren kavganın ardından yaşandı. Kavga, Lamar'ın First Person Shooter adlı şarkısında Kanadalı rapçi ve J. Cole'a saldırmasıyla başladı. Cole, kavgadan erken çekilirken, Drake düşmanlıkları tırmandırmaya devam etti ve ikili tüm hafta boyunca birbirlerine hakaretler yağdırdı. Parçalarda Drake rapçiyi aile içi şiddetle suçlarken, Lamar da Drake'in gizli bir kızı olduğunu iddia etti.