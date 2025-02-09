Rapçi Çakal, sinemaya adım attı

Rapçi Çakal ile Nilsu Berfin Aktaş’ı bir araya getiren ‘Aşk Sadece Bir An’ sinema filminin seti hem romantik, hem de eğlenceli anlara sahne oldu. Filmin başrol oyuncuları Çakal ile Aktaş’ın senaryo gereği romantik bisiklet turu objektiflere böyle yansıdı.

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14 Şubat Sevgililer Günü'nde vizyona girmeye hazırlanan film; sevgilileri, sinema salonlarında buluşturmayı amaçlıyor. Bir gençlik filmiyle oyunculuk kariyerine ilk adımı atan Çakal’ın özgürlüğüne düşkün, kavgacı, yakışıklı ve karizmatik bir barmeni canlandırdığı filmde Nilsu Berfin Aktaş ise varlıklı bir ailede, fazla korumacı bir şekilde yetişen bir hukuk öğrencisini canlandırdı.

Bir türlü peşlerini bırakmayan geçmişlerinin yanı sıra birbirlerinden tamamen farklı hayatlara ve kültürlere sahip olan 'Rüzgar' ve 'Hayal’in aşka tutunmalarını konu alan filmin yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlenirken yönetmenliği Mustafa Kotan üstlendi. Senaryosunu Aslı Zengin’in kaleme aldığı ‘Aşk Sadece Bir An’, gösterime 14 Şubat 2025'de girecek.