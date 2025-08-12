Rapçi Blok3'e darp ve silahlı tehdit iddiası

Organizasyon şirketi sahibi Ferhat Karagöz, rap dünyasının tanınan isimlerinden Blok3 lakaplı Hakan Aydın ile yapımcısı Jiyan Amca lakaplı kişi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Karagöz, iki isim tarafından alıkonulduğunu, darp edildiğini ve susturucu takılı silahla tehdit edildiğini ileri sürdü.

Ferhat Karagöz, uzun yıllardır Blok3 ile çalıştığını ve bir süredir menajerliğini yaptığını belirtti. Karagöz, bu süreçte rapçinin konser ve turnelerini başarıyla organize ettiğini, ancak daha sonra Blok3 ile anlaşmazlıklar yaşadığını ifade etti. İddialara göre, bu anlaşmazlıklar üzerine menajerliği bırakmak istediğini, ancak Blok3 ve yapımcısı tarafından engellendiğini söyledi.

"SUSTURUCU TAKTIKLARI SİLAHLA TEHDİT EDİLDİM"

Ferhat Karagöz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Blok3'ün kendisi ve yapımcısı Jiyan Amca tarafından alıkonuldum, darp edildim, susturucu taktıkları silahla tehdit edildim, "Anneni öldürürüz" diye tehdit ettiler. Yaklaşık 3 yıldır Blok3 lakaplı Hakan Aydın ile çalışıyorum. Konserlerini ve turnelerini yaptığım süre zarfında, çalışmalarımdan çok memnun olduğunu belirterek artık menajeri olmamı istedi. Menajerliğini yapmaya başladım. Başladıktan sonra kendime sayısız konser yazdım. Daha öncesinde de çalışıyorduk zaten.

Menajerliğe başladıktan sonra, konserlerini ve sahnelerini bütçeleriyle birlikte oluşturduğumuz, ekibinin bulunduğu bir grup vardı; oraya yazıyordum. Tüm anlaşmalarımız oradan, belli bir düzen içinde ilerliyordu. Sonrasında Blok3'ün yapımcısı Jiyan Amca beni arayarak, Rıza Temel adlı sanatçının da menajerliğini yapmamı istedi. Hatta onunla yüzde elli, yüzde elli oranında çalışacağımı söyledi. İki ayrı kişinin menajerliğini yaptık. Ekibine çok ciddi emek verdim. Çok iyi bir noktaya getirdik. Bunu sektörde herkes biliyor ve takip etti. Sonra sanatçıyla sorunlar yaşamaya başladık. O detaylara girmeyeceğim. Sorun yaşayınca biz bırakmak istedik; ancak bırakırken, sanatçının da kendisi dediği gibi biz de böyle söyledik: Bizim yazdığımız konserler devam edecekti, ama biz bir daha konser yazmayacaktık ve ayrılacaktık. Sonrasında, bu konuyu görüşmek üzere Jiyan Amca'nın ofisine gittim. Oturduğumda Jiyan geldi, bir tükenmez kalem çıkarıp yazdığım konserleri tek tek not almaya başladı. Konser olacak mekanları ve organizatörleri telefonumdan aramamı istedi. Nedenini sorduğumda ise yüzüme iki yumruk attı ve "Ara" dedi. Orada bir açık arıyordu ama bulamadı, bulamaz da. Notlarda yazan rakamların hepsi teyit edildi.

Yaptığım tüm konserleri yok saydılar, haklarıma çöktüler ve gasp ettiler. Hem yaptığım sanatçı hem de yaptığım masrafları yok saydılar. Tüm masraflar tek tek yazılı, Excel’de kayıtlı, dekontları mevcut. Mekanları arayıp teyit ettiğimizde de bir açık bulamadılar. Bunun üzerine dışarıdan bilardo sopası istedi, çalışanımdan aldı ve beni darp etmeye başladı. Ben ne olduğunu anlamadım. Sonra Blok3 de geldi; beni darp ettiler, alıkoydular, tehdit ettiler. İçeriden susturucu takılı bir silah getirdiler. "BU PİYASADA YAŞATMAYIZ, ANNENİ ÖLDÜRÜRÜZ" "Seni öldürürüz. Bu piyasada yaşatmayız. İstanbul’da yaşayamazsın. Anneni öldürürüz." diye tehdit ettiler. Babamın yeni vefat ettiğini biliyorlardı. Çok acı bir durumdu ama onları da biliyorlardı. Ardından telefonumdaki hesabımı açtılar. Hesapta çok para olmadığını görünce, susturucu takılı silahı kafama dayayarak; "Para bul" dediler. O sırada ben de rehberimdeki birçok kişiye, "Namlunun ucundayım, bu kadar para gönderir misiniz?" diye mesaj attım. O mesajlar da duruyor. "TÜM DELİLLER VE DARP RAPORUM MEVCUT" Kamera kayıtları, tüm yazışmalar, HTS kayıtları, video kayıtları, tüm deliller ve darp raporum mevcut. Tüm bu delillerle birlikte, avukatım Burak Erdem aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonraki süreç hukuki olarak devam edecek. Ben bu durumu kaldıramıyorum. 13 yıl emek verdim, markama emek verdim. Piyasada bir anda silinemem, darp edilemem, tehdit edilemem. Bunu kabul etmiyorum ve etmeyeceğim. Hiç kimseye korkum yok, korkmuyorum. Sonuna kadar hukuki olarak takipçisiyim.

Tüm kamuoyunun, özellikle de sektörün öncülerinin, mekan sahiplerinin, belediyelerin, organizatörlerin ve menajerlerin bu durumu bilmesini istiyorum. Beni tanıyan, çalıştığım herkese sesleniyorum: Lütfen bu konunun takipçisi olun. Başkalarına da yaptılarsa ki yapmışlar, onları da paylaşacağım. Başkalarına artık yapamasınlar, bu cesaretle devam edemesinler. Sektör böyle bir şey değil. Müzik böyle bir şey değil. Anlaşmak böyle bir şey değil. Sanatçılık bu değil. Rap bu değil. Diyeceklerim bu kadar." Fotoğraflar: Instagram