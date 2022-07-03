Transferin hareketli takımı Kasımpaşa bir oyuncuyu daha renklerina bağladı. Lacivert-beyazlılar, bonservisi elinde bulunan 25 yaşındaki sol bek Raoul Petretta'yı transfer ettiğini resmen duyurdu.

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni transferimiz Raoul Petretta, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"

Kasımpaşa daha önce Ali Demirel, Selim Dilli ve Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağlamıştı.