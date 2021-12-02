Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından yeni dönem başladı. Alman futbol adamı Ralf Rangnick ile ilk 6 ayı teknik direktör, sonraki 2 yılı danışman olmak üzere anlaşma yapıldı.

Kulüpte ciddi değişiklikler yaşanması beklenirken transfer haberleri de gelmeye başladı. İngiliz basınına göre; Rangnick'in ilk transferi Leipzig'te beraber çalıştığı Amadou Haidara olacak.

23 yaşındaki Malili orta sahanın Leipzig'ten ayrılması için 33 milyon sterlinlik serbest kalma bedelinin ödenmesi gerekiyor.

2025'e kadar sözleşmesi bulunan Haidara'nın devre arasında Manchester United formasını giymesi bekleniyor.