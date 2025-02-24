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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Rangers'ta teknik direktör Clement ile yollar ayrıldı! - Futbol Haberleri

        Rangers'ta teknik direktör Clement ile yollar ayrıldı!

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Rangers, teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:19
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        F.Bahçe'nin rakibinde flaş ayrılık!
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        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ta flaş bir gelişme yaşandı. İskoç ekibi, teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdı.

        İskoçya ekibinden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Belçikalı teknik direktörle yolların ayrıldığı ve bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde detaylı bilgilendirmede yapılacağı aktarıldı.

        Clement, kariyerinde daha öncesinde Monaco, Club Brugge, Genk ve Waasland-Beveren takımlarını çalıştırmıştı

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