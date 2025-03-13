Rangers - Fenerbahçe maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Avrupa Ligi Rangers - Fenerbahçe maçı izle
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Rangers'a konuk oluyor. Ibrox Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ''Rangers - Fenerbahçe maçı canlı izle'', ''Fenerbahçe Avrupa maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalara başladı. Fenerbahçe zorlu karşılaşmada 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Çağlar Söyüncü ile Allan Saint-Maximin, İskoçya kafilesinde yer almadı. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Rangers - Fenerbahçe maçı izle…
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak. Ibrox Stadı'nda oynanacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. İlk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, en az 3 farklı galibiyet alması durumunda turu geçecek. 2 farklı galibiyette uzatmalara gidecek karşılaşmada diğer tüm sonuçlarda ise İskoç ekibi tur atlayacak. Fenerbahçe Avrupa maçı şifresiz izle ekranı TRT 1 olarak belirlendi. Zorlu karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise Rangers - Fenerbahçe maçı canlı izle araştırması yapıyor. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Rangers - Fenerbahçe maçı izle…
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RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rangers - Fenerbahçe maçı, 13 Mart Perşembe bugün TSİ 23:00’te başlayacak.
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RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Ibrox Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Zorlu karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.
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TUR İHTİMALLERİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.
Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
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RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11’LER
RANGERS: Butland, Tavernier, Souttar, Pröpper, Rıdvan Yılmaz, Barron, Raskin, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers.
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Djiku, Skriniar, Fred, Szymanski, Kostic, Osayi-Samuel, Talisca, Dzeko, En-Nesyri.
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RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE KANALI
Rangers - Fenerbahçe maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
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TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 güncel frekans bilgileri şu şekildedir:
Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
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Kablo TV
900
Analog Kablo TV
S04
- 9