Rangers Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi finali canlı yayın nerede izlenecek?

Rangers Eintracht Frankfurt maçı için geri sayım başladı. Bu akşam 22:00'de başlayacak zorlu mücadelenin yayıncı kuruluşu ve muhtemel ilk 11'leri ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

RANGERS E.FRANFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Glasgow Rangers Eintracht Frankfurt maçı Exxen ve TV8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

G.Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic - Lundstram, Jack - Aribo, Ramsey, Kent -Roofe

E.Frankfurt: Trapp, Toure, Tuta, Ndicka, Rode, Sow, Knauff, Kostic, Hauge, Kamada, Borré.