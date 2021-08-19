UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Randers ile kozlarını paylaşamaya hazırlanıyor. İşte sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği Galatasaray Randers maçı ile ilgili bilgiler...

RANDERS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Randers - Galatasaray maçı 19 Ağustos'ta yani bugün Randers stadında oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele Star'dan canlı yayınlanacak.

RANDERS - GALATASARAY MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU!

RANDERS: Carlgren, Marxen, Piesinger, Kopplin, Kallesoe, Johnsen, Lauenborg, Kylsner, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho

TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Thomasberg

GALATASARAY: Muslera, Van Aanholt, Luyindama, Alpaslan, Yedlin, Berkan, Taylan, Kerem, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Mohamed

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim