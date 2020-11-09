2018 yılında vizyona giren Rampage: Büyük Yıkım filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Rampage: Büyük Yıkım saat 20:00'da yayınlanacak. Peki Rampage: Büyük Yıkım filmi konusu nedir? Rampage: Büyük Yıkım filmi oyuncuları kimlerdir? İşte Rampage: Büyük Yıkım filmi hakkında...
RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİ KONUSU
İnsanları kendinden uzak tutan bir Primatolog olan Davis Okoye, doğumundan beri bakımıyla ilgilendiği oldukça zeki bir goril ile arasında inanılmaz bir bağ kurar. Oldukça nazik olan maymun, uygulanan yanlış bir deney sonucu korkunç bir canavara dönüşür. Konu ile ilgili araştırma yapıldıkça, benzer şekilde dönüştürülmüş bir çok yırtıcı hayvan keşfedilir. Davis, küresel bir afetin oluşmasını engellemek, genetiği değiştirilmiş hayvanları kurtarmak için, gözden düşmüş bir genetik mühendisi ile birlikte harekete geçer.
Çekimler Nisan 2017'de Chicago'da başladı. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 Nisan 2018'de Warner Bros. Pictures tarafından 2D, RealD 3D ve IMAX olarak yayınlandı. Dünya çapında 428 milyon doların üzerinde hasılat elde etti ve eleştirmenlerden görsel efektler için övgü ancak hızı ve hikayesinin eleştirileriyle karışık eleştiriler aldı.
RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM OYUNCULARI
Dwayne Johnson (Davis Okoye)
Naomie Harris (Dr. Kate Caldwell)
Malin Akerman (Clarie Wyden)
Jake Lacy (Brett Wyden)
Joe Manganiello (Burke)
Jeffrey Dean Morgan (Harvey Russell)
P.J.Bryne (Nelson)
Marley Shelton (Dr.Kerry Atkins)
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