BKM imzalı Ramo'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Ramo yeni bölümü ile 25 Eylül akşamı ekranlara geldi. Ekranların sevilen dizisi Ramo'da işte yaşananlar...

RAMO’DA NELER OLDU?

Düğün gününde Cihangir'in karşısına çıkan Ramo herkesi şok etti. Taner, her yerde aradığı Ramo'yu tam düğününde karşısında görünce öfkeden deliye döndü. Ramo düğüne kendini koruyacak bir plan yaparak gelmişti, Cihangir onu öldürmek istese de bu planı sayesinde canını bağışlamak zorunda kaldı. Bir türlü bulunamayan Alpay'ı, Ramo bulup Cihangir'e getirmişti, bu hamlesiyle racon gereği Cihangir'in elini kolunu bağlayan Ramo özgürlüğüne kavuştu.

Cihangir canını bağışlasa da Taner'in, Ramo'nun peşini bırakmaya niyeti yoktu. Bir şekilde Ramo'yu öldürecekti, bunun için Süsçü adında birine Ramo'yu öldürüp kaza süsü vermesi için emir verdi. Taner'in telefondaki konuşmasını duyan Sibel, Ramo'yu uyarmak için limana gitti. Sibel ve Ramo'nun limanda olduğu anlarda Taner'in de limana gelmesi gerilimi arttırırken, Sibel görünmeden kaçmayı başardı.

RAMO SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

Ramo, Süsçü'nün tuzağından kurtulmayı başarırken ikisi arasında çıkan kavgada Ramo, Süsçü'yü öldürdü. Ramo tüm bunlarla baş etmeye çalışırken, limanın eski sahipleriyle de başı belaya girdi. Ramo'nun kimseye boyun eğmeye niyeti yoktu. Pompacılar limanın eski sahibi Kumkapılı'nın mekanını bastı ve ibret olsun diye tüm mekanı patlattılar. Taner, polisin bildiği bir sevkiyatı Ramo'ya yaptırarak yeni bir tuzak planladı. Böylelikle Ramo tutuklanacaktı ve hapiste onu öldürebilecekti ancak Ramo, zekice bir hamle yaparak polisten kurtulmayı başardı.

Tüm bunlar yaşanırken Sibel'i ise büyük bir felaket bekliyordu. Süsçü'nün telefonunda Sibel ve Ramo'nun limanda çekilmiş olan fotoğrafını çırağı Taner'e gönderdi. Sibel, Ramo'nun canını kurtarabilmek için gözünü kararttı ve Taner'e silah çekti. Taner de Sibel'in başına silah dayarken Ramo'nun gelmesiyle heyecan doruklara ulaştı. Ramo bir an bile tereddüt etmeden Taner'i vurarak öldürdü. Finalde Cihangir'in gelmesiyle nefesler tutulurken, Ramo ve Sibel'in nasıl kurtulacağı büyük merak konusu oldu.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, 2 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 14. Bölüm Tanıtımı: