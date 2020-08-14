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Murat Yıldırım'ın aksiyon sahnelerinin çekimi sırasında aldığı darbe ile yüzünde büyük bir şişlik ve morluk oluştu.

Geçtiğimiz günlerde SHOW TV'de yayınlanan ve büyük ilgi gören fragmanda yer alan aksiyon sahnelerinin çekimi sırasında yaşadığı talihsiz olay nedeni ile sete ara verilmek istendiği ancak Yıldırım'ın buna karşı çıktığı öğrenildi.

Murat Yıldırım, yüzüne yapılan buz uygulaması ve makyaj ile sete devam etti.