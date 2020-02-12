12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BKM imzalı, Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Ramo’nun, ekrana gelen beşinci bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Heyecanın giderek arttığı, ters köşe sürprizleriyle dikkat çeken bölümün final sahnesinde gizli tüneli bulan Sibel, harekete geçti.
Sibel gizli tüneli bulacaktı, Ceyhan oradan sızıp Ramo'ya saldıracaktı... Fakat Sibel kimseye zarar gelmesini istemediği için planı iptal ederek Ramo'ya her şeyi anlattı. Ancak Ceyhan'ın plandan vazgeçmeye niyeti yoktu. Sibel'in Ramo'yu bıçakladığı, Ceyhan'ın tünelin kapağını açıp içeri girdiği final sahnesinde ise nefesler tutuldu.
İşte o anlar;
RAMO 5. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SOSYAL MEDYA #RAMO’YU KONUŞTU!
Ramo, dün akşam yayınlanan beşinci bölümüyle ABC1 20+'da 6.81 izlenme oranı (rating),14.97 izlenme payı (share),AB’de 5.25 izlenme oranı (rating),13.10 izlenme payı (share),Total’de 7.51 izlenme oranı (rating),17.34 izlenme payı (share) elde etti. #Ramo etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 45 dakika dünyada ise 1 saat 25 dakika TT listesinde kaldı.
RAMO, TUZAĞA DÜŞEN HASAN’I KURTARDI!
Ramo, Hasan'a kurulan tuzağı duyunca deliye döndü. Hasan ise tek başına çatışmanın ortasındayken yardımına Taklacı koştu. Hasan ve Taklacı'nın ölüm kalım savaşı verdiği anlarda umutlar tükenirken, Ramo ağabeyini kurtardı. Boz'un ortadan kaybolduğunu duyan herkes telaşa düştü.
Ramo, can dostunun öldürüldüğünden şüphelenirken, Boz'u Yavuz'un kurtardığı ortaya çıktı. Boz yaşıyordu ancak Fatoş'un evlendiğini öğrenmek onun için ölümden beter oldu. Hasan ve Doğan, Ceyhan'ı kardeşinin karısı ve çocuklarının evinde buldu. Ramo ve Hasan tam yakalayacakken Ceyhan kaçarak kurtuldu.
Ramo, Hasan’ı kurtarıyor;
Boz yaşıyor;
SİBEL GİZLİ TÜNELİ BULDU!
Fidan, Yavuz'un odasında gördüğü Ramo'nun dosyasını öğrenmek için otele gitti. Yavuz'un odasına girmeyi başarsa da çıkmayı başaramadı. Fidan ve Yavuz'un arasındaki yakınlaşma ise dikkat çekiciydi.
Sibel sonunda gizli geçidi buldu. Ramo, Ceyhan ile Halef'in görüştüğünü fotoğraflarla belgeleyip Süleyman'a gösterdi. Süleyman'ın sorguya çektiği Neco ise tüm planı anlattı.
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!
Ramo’nun 6. bölüm tanıtımı yayınlandı. Sibel’in gözyaşları içinde büyük bir pişmanlık yaşadığı görülürken, Ramo ile arasındaki yüzleşme dikkat çekiyor. Çekilen silahların gerilimi arttırdığı tanıtımda Ramo ve ailesinin gözyaşlarıyla uğurladığı kişinin kim olduğu merak uyandırıyor.
BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.
Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!
İşte Ramo'nun 6. bölüm tanıtımı:
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