BKM imzalı, Show TV’nin sevilen dizisi Ramo’nun 5. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Sibel’in düşünceli hallerinin dikkat çektiği tanıtımda Ramo’nun öldürülmesinden korkan annesinin korku dolu anları izleyenleri derinden etkiliyor. Hareketsiz bir şekilde kanaldan çıkarılan Boz’a ne olacağı merak uyandırırken, Ceyhan intikam için harekete geçiyor. Ramo savaşın başlayacağını ilan ederken, Sibel’in Ramo’ya “Eğer bir şey yapılacaksa bunu ben yapmalıyım” sözleri dikkat çekiyor.

RAMO’DA NELER OLACAK?

Ramo’nun ekrana gelecek 5. bölümünde Hasan, Ceyhan tarafından düşürüldüğü pusuda tek başına ateş altında kalır. Ramo’nun onu kurtarmak için fazla vakti yoktur. Diğer yandan kanala atılan Boz, dört bir yandan aranmaktadır. Ama Boz’un izini bulamazlar. Ramo zaman geçtikçe Boz için daha da endişelenmektedir.

Aile meclisinde Ceyhan’a kimin yardım ettiğini tartışılırken, Boz’un Fatoş’u almaya gittiği ortaya çıkar. Ramo, Boz’u öldürüp bir köşeye attıklarını düşünür. Bu yüzden Halef’i bulur. Sibel ise bu karışıklıktan faydalanır ve gizli geçidin yerini bulur. Artık planını hayata geçirme zamanı gelmiştir.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

RAMO 4. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!