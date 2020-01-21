BKM imzalı, Show TV’nin yeni dizisi Ramo’nun 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Aile üyelerinin her yerde Ramo’yu aradığı tanıtımda, Ramo’nun sözleri üzerine alınan karar merakla bekleniyor. Neco ve Boz’un bir kez daha karşı karşıya geldiği, Ramo’nun Boz’un başına silah dayadığı anlarda heyecan yükselirken Sibel, Ramo’yu katil olmakla suçluyor. “Kader konuşunca insan susar!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Cihangir Bey’in barış isteği dikkat çekiyor. İşte Ramo 3. bölüm fragmanı...

RAMO 3. BÖLÜM FRAGMANI

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

RAMO 2. BÖLÜM İZLE

RAMO’DA NELER OLDU?

Ramo bu akşam heyecan dolu 2. bölümüyle ekrana geldi. Ramo’nun Cengiz’i öldürmesiyle birlikte Adana’da işler karıştı. Gözünü karartıp Cengiz’i vuran ve can dostu Boz’u kurtaran Ramo, Boz’la beraber eve döndü. Meclis’in kararını hiçe sayan Ramo’nun haberini alan aile üyeleri ise çok öfkeliydi. Öte yandan Cengiz’in ölümünü öğrenen Yıldırım ailesinin evine ateş düştü. Neslihan ve Halef karşılık verme planları yaparken duygularına yenilen Sibel, Ramo’dan hesap sormaya mahalleye gitti.

Sibel, elindeki silahı Ramo’ya doğrulttu ve babasının intikamını alacağını söyledi. Fakat bu sırada kardeşi Neco’nun yaşadığını öğrendi. Halef, Sibel ve Neco’nun mahallede olduğunu bilmeden, yerleştirdiği bombayla karşı atağa geçti. Hasan, Sibel’in uyarısıyla bombayı bulup, mahalleden uzaklaştırdı. Ramo, Yavuz’a malları verip, Cihangir’le görüşmek istediğini söylerken aniden Yavuz’un adamlarının beklenmedik hamlesiyle karşılaştı. Adamların Ramo’yu, boynuna geçirdikleri iple boğmaya çalıştıkları final sahnesi izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.