Ramo, Cihangir'e savaş açıyor!

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Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 20. bölümünde Kaman gizemi her gün biraz daha büyümektedir. Cihangir’in sonsuza kadar cezaevinde kalacağını sanan Ramo, onun elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıktığını duyunca ne yapacağını bilemez.

Cihangir, bütün adamlarını adeta bir katliam yapmaları için Ramo’nun üzerine salmıştır çünkü. Aile, ağır zayiat vererek güç bela kurtulur bu saldırılardan. Dostlarının yardımıyla ailesini güvenli bir yere alan Ramo’nun tek amacı Cihangir’e açıktan savaş açmaktır artık.

Cihangir de bağlı bulunduğu illegal yapılanmadan, Ramo’yu yok etme emri almıştır. Attığı her adımda ölümle burun buruna gelen Ramo’nun bu yoldaki en büyük destekçisi ise Sibel olacaktır.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 20. Bölüm Tanıtımları:

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