Rami'de "Tekne Orucu" etkinliği

Rami Kütüphanesi'nde yarın, çocuklara ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla Ümit Yaşar Özkan ve Elif Konar Özkan eşliğinde "Masallarla Tekne Orucumu Açıyorum" etkinliği düzenlenecek.

Çocukları masallar ve geleneksel oyunlarla dolu özel bir dünyaya davet eden etkinliğe, 4-8 yaş arası minikler katılabilecek. Etkinlikte, eğlenceli ve öğretici yaklaşımla çocuklara oruç kavramı anlatılacak. Rami Kütüphanesi Salon 136'da yapılacak etkinlik, saat 12.45'te başlayacak.

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Etkinlikte çocuklar, oruç tutma bilinci kazanmalarına yardımcı olan "tekne orucu" geleneğini, öğle ezanıyla oruç açarak deneyimleyecek. Sabır, paylaşma ve dayanışma gibi ramazanın temel değerleri de masallar ve oyunlarla pekiştirilecek.

Çocuklara hem kültürel mirası tanıtmanın hem de ramazanın manevi atmosferini yaşatmanın amaçlandığı etkinliğe katılım için detaylı bilgiye "ramikutuphanesi.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.