Ramazan ayına sayılı günler kala en çok merak edilen konular arasında oruca engel durumlar yer alıyor. Ramazandan önce alkol alınırsa oruç tutulur mu? sorusu araştırılıyor. Peki, Ramazan öncesi alkol alan kişi oruç tutabilir mi? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

RAMAZANDAN ÖNCE ALKOL ALINMASI ORUCU BOZAR MI?

Sarhoş oluşu nedeniyle bu ibadetleri yerine getiremeyen kişi, hem içki içtiği için, hem de görevi olan ibadeti vaktinde yerine getirmediği için tövbe etmesi, daha sonra da bu ibadeti kaza etmesi gerekir. Alkol alan kişi, imsak vaktinde ne dediğini bilecek kadar ayık ise, orucu tutması gerekir.

DİYANET'E GÖRE ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

"Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir."