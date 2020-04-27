27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ramazan ayının yaklaşık 11 yıldır yaz dönemine denk gelmesi sebebiyle oruç tutan kişiler için yaklaşık 17 saate varan bir açlık süreci anlamına gelmektedir. 17 saatlik olan bu süreç, normal beslenme planına göre ara öğün yapma alışkanlığı olmayan kişiler için bile oldukça uzun bir zamandır. Uzun süren açlık nedeniyle değişen vücut dengesi, farklı tepkiler verebilir. Bunlardan bir tanesi de Ramazan ayı içerisinde oruç tutan birçok kişinin yaygın olarak yaşadığı sorunlar arasında yer alan baş ağrısı problemidir. Normalde sıklıkla seyreden baş ağrısı Ramazanda tutulan orucun etkisi ile açlık ve susuzluk ile birleştiğinde her zamankinden çok daha zor duruma sokar bizi. Normalde sinüzit, migren kronikleşen bu gibi hastalıkları olan ve ağrı nöbetlerinde ağrı kesici kullanan kişiler oruç nedeniyle ilaç içemedikleri için çok daha ciddi ağrılar yaşayabilirler. Bununla birlikte baş ağrısına ilişkin herhangi bir süregelen hastalığı olmayan pek çok kişinin de Ramazan ayında baş ağrısı sorunu yaşadıkları sıklıkla görülmektedir. Bunun nedeni oruç sırasında vücutta gelişen bazı değişimler ile birlikte açlık ve susuzluğun etkileri oldukça büyüktür.
Oruçluyken baş ağrısı neden olur?
Oruçluyken kişilerde baş ağrısı olması olağan bir durumdur. Bunun birçok sebebi olabilir ancak genellikle Ramazanda oluşan baş ağrılarının sebeplerini aşağıda sıraladık.
Oruçluyken baş ağrısı nasıl geçer?
Yukarıda belirtilen sebepler, Ramazan ayı boyunca oruç tutan pek çok kişinin baş ağrısı sorunu ile mücadele etmesinde sebep olan temel nedenlerden bazılarıdır. Baş ağrısına sebep olan özellikle açlık, sıvı kaybı ve psikolojik sebeplere yönelik basit bazı tedbirler alarak ağrının ortaya çıkması ihtimalini azaltabilirsiniz. Özellikle aşağıda belirtilen etkenlerden uzak kalmanız çok önemlidir.
Ayrıca baş ağrısının var olduğu an limon aromaterapi özellikleri sayesinde baş ağrısına iyi gelir. Bir parça limonu kabuğu ile birlikte elinizde ovuşturup macun kıvamına getirin ve yüzünüze, alnınıza sürün. Baş ağrılarının belli başlı sebeplerinden biri strestir. Stres nedeniyle kaslarımız gerginleşerek boyun ağrısıyla başlayıp baş ağrısına çevirebilir. Özellikle boynunuzu ve omuzlarınızı hareket ettirerek ufak egzersizleri deneyebilirsiniz.
Eğer çalışıyorsanız oturduğunuz koltuğun rahat olmasına önem verin. Strese bağlı olan baş ağrılarında yastığınıza birkaç damla lavanta yağı damlatıp uyumanız ağrı oluşumunu engelleyecektir. Başınız ağrıdığında baskı uygulayarak ağrıyı geçirebileceğiniz noktalar bulunur. Bu nokta başparmağınız ve işaret parmağınızın arasında kalan eklem noktalarıdır. Bu eklem noktasını hafifçe bastırıp yuvarlak hareketler halinde masajlar yaparak baskı uygulayın. Migrenden kaynaklanan baş ağrısında ışığa hassasiyet artacağından dolayı karanlık bir odada dinlenmeyi tercih edebilirsiniz. Sıcak duş gevşeme hissi yaratır ancak duşa giremiyorsanız en azından ayaklarınızı sıcak su dolu bir kapta bekleyebilirsiniz. Başınıza buz torbası koymak da baş ağrısını geçirebilir.
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