2021 yılına girilmesiyle birlikte müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban ve Ramazan Bayramı merak konusu oldu. Bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimini yayınladı. İşte 2021 Kurban ve Ramazan Bayramı tarihi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2021 yılında Ramazan Bayramı başlangıç tarihi 13 Mayıs 2021 Perşembe günü, bitiş tarihi ise 15 Mayıs 2021 Cumartesi olarak belirlendi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi günüdür. Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak 23 Temmuz 2021 Cuma günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

DİYANET 2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK CUMA ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN CUMA EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​ 1 GÜN​ 01 MAYIS​ CUMARTESİ​ RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 12 MAYIS ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 13 MAYIS PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 14 MAYIS CUMA RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 15 MAYIS CUMARTESİ ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS ÇARŞAMBA DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ* ​1 GÜN 15 TEMMUZ​ ​PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 19 TEMMUZ PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 20 TEMMUZ SALI KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 22 TEMMUZ PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 23 TEMMUZ CUMA ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS PAZARTESİ CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 29 EKİM PERŞEMBE CUMA