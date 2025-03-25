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        Haberler Gündem İnanç "Ramazan topu" geleneği "ses bombası" ile sürdürülüyor

        Antalya'da "Ramazan topu" geleneği "ses bombası" ile sürdürülüyor

        Antalya'da Osmanlı döneminden kalma, 200 yıllık "Ramazan topu" geleneği, günümüzde Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince "ses bombası" ile sürdürülüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:44 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:44
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        "Ramazan topu" geleneği "ses bombası" ile sürdürülüyor
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        Antalya'da Osmanlı döneminden kalma, 200 yıllık "Ramazan topu" geleneği, günümüzde "ses bombası" ile sürdürülüyor.

        Osmanlı döneminden bu yana ramazan ayı boyunca sürdürülen 200 yıllık "Ramazan topu" geleneğinin yerini, teknolojinin gelişmesiyle birlikte "ses bombası" aldı.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, top atışında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması nedeniyle, daha pratik ve kullanışlı olan "ses bombası" uygulamasına geçti.

        İftar saatine yarım saat kala istasyonda hazırlıklarını tamamlayan itfaiye ekipleri, ses bombasını patlatacağı alana yöneliyor. Kent merkezine ve diğer bölgelere eşit uzaklıktaki Cam Piramit'in bahçesine ses bombasını yerleştiren itfaiye personeli, ezan vakti geldiğinde kontrollü bir şekilde patlamayı gerçekleştiriyor.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hürriyet İtfaiye İstasyonu'nda 8 senedir görev yapan itfaiye personeli Muhammet Güngörmüş, "Osmanlı'dan günümüze kadar ramazanlarda iftar ve sahur vakitlerini duyurmak ve haber vermek için dökümden yapılmış savaş topları patlatılıyordu. Teknolojinin gelişmesi ile artık itfaiye ekipleri ses bombaları patlatarak bu geleneği yaşatmaya çalışıyor. Antalya'da çoğu kesim, bu ses ile iftar açıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından iftar vakti ses bombası patlatılarak güzel geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. İftarını top sesiyle açmak isteyen vatandaşlar, iftar saatinde kapı ve pencerelerde bekliyor" diye konuştu.

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        #antalya haberleri
        #ramazan topu
        #ses bombası
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