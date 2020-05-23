Ramazan Bayramı'nı kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - KIRŞEHİR

AA

Kırşehir'de de geceden itibaren kent sesizliğe büründü.Cacabey Meydanı, Ahi Evran Meydanı, Lise Caddesi olmak üzere kentin en işlek alanları en sakin günlerinden birini yaşıyor.Ankara-Kayseri kara yolunda ve kentin işlek kavşaklarında konuşlandırılan emniyet ekipleri, araçların izin belgelerini kontrol ediyor.Fırınlara ait araçlar mahalle aralarında bakkallara ve vatandaşlara ekmek bıraktı.