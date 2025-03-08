Ramazan Bayramı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile netlik kazandı. Ramazan Bayramı tarihi kadar, bayram tatilinin kaç gün olacağı da merak edilen konular arasındaydı. Bilindiği gibi resmi tatil kapsamında yer alan bayramlarda kamu kurum ve kuruluşları izinli olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam etmektedir. Peki, "Ramazan Bayramı ne zaman 2025? Bayram tatili kaç gün?" İşte detaylar...