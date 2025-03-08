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        Haberler Bilgi Gündem Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan hangi gün bitiyor, bayram tatili kaç gün?

        Ramazan Bayramı ne zaman 2025? Bayram tatili kaç gün?

        Ramazan Bayramı için bekleyiş başladı. On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başladı. Bayrama kısa bir süre kalırken, Ramazan Bayramı tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan hangi gün bitiyor, bayram tatili kaç gün?" İşte 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 19:53 Güncelleme: 08.03.2025 - 19:53
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        • 1

          Ramazan Bayramı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile netlik kazandı. Ramazan Bayramı tarihi kadar, bayram tatilinin kaç gün olacağı da merak edilen konular arasındaydı. Bilindiği gibi resmi tatil kapsamında yer alan bayramlarda kamu kurum ve kuruluşları izinli olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam etmektedir. Peki, "Ramazan Bayramı ne zaman 2025? Bayram tatili kaç gün?" İşte detaylar...

        • 2

          2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          2025 dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu.

          Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

        • 3

          RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

          2025 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre; 29 Mart Cumartesi günü öğlen 13.00 itibarıyla yarım gün resmî tatil olacak.

          Önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar toplam 3,5 gün bayram tatili yapacak.

        • 4

          2025 Ramazan Bayramı ve denk geldiği günler şöyle;

          - Arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

          - Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar

          - Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

          - Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı

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