Ramazan Bayramı ne zaman 2025? Bayram tatili kaç gün?
Ramazan ayı için bekleyiş başladı. 1 Mart tarihinde ilk orucun tutulması ile başlayacak olan Ramazan bu yıl 29 gün sürecek. Son orucun tutulmasının ardından, Ramazan Bayramı idrak edilecek. 2025 yılı Ramazan Bayramı tarihleri Diyanet İşler tarafından paylaşılan dini günler takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Ramazan Bayramı ne zaman 2025? Bayram tatili kaç gün?" İşte 2025 Ramazan Bayramı tarihleri...
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Ramazan Bayramı tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanan Ramazan Bayramı'nın başlayacağı ve sona ereceği tarihler belli oldu. Peki, "Ramazan Bayramı ne zaman 2025? Ramazan hangi gün bitiyor, bayram tatili kaç gün?" İşte detaylar...
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2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu.
Buna göre; Ramazan'ın birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.
26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.
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2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2025 dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu.
Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.
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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2025 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre; 29 Mart Cumartesi günü öğlen 13.00 itibarıyla yarım gün resmî tatil olacak.
Önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar toplam 3,5 gün bayram tatili yapacak.
2025 Ramazan Bayramı ve denk geldiği günler şöyle;
- Arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
- Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar
- Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
- Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı