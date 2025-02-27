Ramazan Bayramı tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanan Ramazan Bayramı'nın başlayacağı ve sona ereceği tarihler belli oldu. Peki, "Ramazan Bayramı ne zaman 2025? Ramazan hangi gün bitiyor, bayram tatili kaç gün?" İşte detaylar...