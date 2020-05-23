Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2020! Ramazan Bayramı'na özel en güzel kısa, resimli bayram mesajlarını ve sözlerini sevdiklerinize göndermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için resimli ve anlamlı bayram mesajlarını hazırladık. İşte 24 Mayıs 2020 bayram mesajları ve sözleri...

EN GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020

Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.