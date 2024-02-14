Ramazan ayına geri sayım başladı! Oruç ne zaman başlıyor?
İslam alemi tarafından merakla beklenen Ramazan için geri sayım başladı. Ramazan ayı boyunca dünya çapındaki birçok Müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. Türkiye'de de Ramazan boyunca iftar çadırları kurulacak ve teravih namazları kılınacak. Peki, oruç ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı tarihleri nelerdir? İşte, detaylar...
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Üç aylardan biri olarak kabul edilen Ramazan ayı için geri sayım başladı. Oruç ibadetinin yerine getirileceği ay boyunca evlerde sahur ve iftar telaşı başlayacak. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl Ramazan bir önceki yıla göre 10 veya 11 gün önce başlıyor. İşte, 2024 Ramazan ayına dair her şey...
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2024 RAMAZANNE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu. Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor.
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2024 İLK ORUÇ İÇİN NE ZAMAN KALKILACAK?
Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan ayı arife günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 9 Nisan 2024 Salı günü son oruçlarını tutacak.
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RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan Cuma