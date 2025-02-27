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        Haberler Bilgi Gündem RAMAZAN AYI İBADETLERİ | Ramazan ayında yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dua ve sureler okunur?

        Ramazan ayı ibadetleri: Ramazan ayında yapılacak ibadetler nelerdir?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü ilk orucun tutulmasıyla başlayacak. Üç ayların sonu olarak kabul edilen Ramazan ayını ibadet ederek geçirmek isteyenler, Ramazan ayı ibadetlerini araştırmaya başladı. Ramazan ayında; teravih ve oruç vazifesinin yanında dualar okunur, tesbih ile zikir çekilmektedir. Peki, "Ramazan ayında nasıl ibadet edilir?" İşte Ramazan ayı ibadetleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 19:18 Güncelleme: 27.02.2025 - 19:18
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        • 1

          Ramazan ayı ibadetleri on bir ayın sultanı Ramazan'ın yaklaşmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayı boyunca oruç vazifesini yerine getiren İslam alemi, akşam saatlerinde teravih namazını eda etmektedir. Peki, "Ramazan ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Ramazan ayında hangi dua ve sureler okunur?" İşte Ramazan ayında okunacak dua ve sureler...

        • 2

          RAMAZAN AYINDA YAPILMASI FAZİLETLİ OLAN İBADETLER NELER?

          1- Oruç tutmak

          2- Teravih namazı kılmak

          3- Kuran-ı Kerim okumak (Hatim yapılabilir)

          4- Sahura kalkmak

          5- İftara misafir çağırmak

          6- Günahların affı için tövbe etmek

          7- Ramazan umresi yapmak

          8- Zekat vermek

          9- Namazları cemaatle kılmaya özen göstermek

          10- Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde Kadir gecesini aramak ve bu kıymetli geceden istifade edebilmek

          11- Sadaka vermek

          12- Yetimi sevindirmek

        • 3

          RAMAZAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR NELER?

          Bu mübarek aya girilirken yani Ramazan-ı şerifin ilk akşamı (Ramazan’ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında nafile namaz olarak 2 rekat şükür namazı kılınabilir. Ramazan ayında ayrıca teravih namazı kılınacaktır.

        • 4

          RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR

          Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

          Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

          Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

          Allahım! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler)

          "Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)

          "Allahım verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, verdiğin sağlığın bozulmasından, ansızın vereceğin ceza dan ve senin kızgınlığını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 96)"Allahım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından, dirilerin ve ölülerin fitnesinden sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 50)

          "Allahım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım." (Müslim, "Zikir", 73)

          "Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman pişman olanlardan eyle. (Ibn Ma - ce, "Edep", 57)

          Ey Allahım seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıracak işleri nasip etmeni senden dilerim. Ey Allahım sevgini bana, nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. (Tirmizî, "Dua", 73)

          "Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara, 285-286)

          "Ey Rabbimiz, dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimiz gün beni, anamı, babamı ve bütün inananları bağışla." (Ibrahim Su re si, 41. ayet)

          "Rabbimiz! Bize dün ya da ve ahirette iyilik ver, bizi ateş azabından koru." (Bakara Suresi, 201. ayet)

          "Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni iyi kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasın da beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin vârislerinden eyle. (Şuara Suresi, 83-86. ayetler)

        • 5

          RAMAZAN AYINDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLMELİ?

          1-10 gün arası 100 kere: Ya Erhamerrahimin ( Ey iman edenlerin en merhametlisi)

          11-20 gün arası 100 kere: Ya Gaffarez Zünüb ( Ey günahları bağışlayan)

          21-30 gün arası 100 kere: Ya Atikarrikab ( Ey iyileri koruyan)

        • 6

          "Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan. Dünyada ve ahirette yardımcım sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyi insanlar arasına kat." (Yusuf Suresi, 101. ayet)

          "Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Bize rahmet et. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin." (Araf Su re si, 151. ayet)

          "Rabbim bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik." (Araf Suresi, 156. ayet)

          "Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi ameller işlemeye sevk et. Beni rahmetinle iyi kullarının arasına kat." (Neml Suresi, 19. ayet)

          "Rabbim! Gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver." (Isra Suresi, 80. ayet)

          "Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Müminun Suresi, 118. ayet)

          "Ey Allahım seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıracak işleri nasip etmeni senden dilerim. Ey Allahım sevgini bana, nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl." (Tirmizî, "Dua", 73)

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