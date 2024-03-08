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        Haberler Gündem Ramazan ayı başlangıcı 2024: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ve sahur hangi gün tutulacak?

        2024 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

        On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasına sayılı günler kaldı. Hicrî takvime göre 9. ay olarak kabul gören Ramazan, üç ayların sonuncusudur. İslam alemi, Ramazan ayı ile birlikte, oruç vazifesini yerine getirmeye başlayacak. Hicri takvim ve Miladi takvim arasındaki fark sebebiyle Ramazan ayı bir önceki yıla göre her sene daha erken başlamaktadır. İşte 2024 Ramazan ayının başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 22:05 Güncelleme: 08.03.2024 - 22:05
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        • 1

          Ramazan için bekleyiş başladı. İslam inancına göre, bolluk ve bereket ayı olarak nitelendirilen "On bir ayın sultanı" Ramazan ayında sahur yapılıp ve oruç tutulmaktadır. Peki, "Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ve sahur hangi gün?" İşte ilk orucun tutulacağı gün...

        • 2

          RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.

        • 3

          İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

          2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.

        • 4

          KİMLER ORUÇ TUTMALIDIR?

          Diyanet İşleri'nin 'kimlerin oruç tutması gerektiği' hakkındaki açıklaması şöyle;

          İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).

          İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).

        • 5

          RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

          9 Nisan Salı: Arife

          10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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